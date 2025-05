Motociclista de 22 anos morre após ser atingida por caminhão

Jaú - Uma motociclista de 22 anos morreu, na tarde desta terça-feira (6), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após ser atingida por um caminhão na avenida João Ferraz Neto, no Jardim Itamarati. Ela chegou a ser socorrida com vida e encaminhada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos graves ferimentos.

De acordo com o registro policial, a jovem, que não teve a identidade divulgada, conduzia uma motocicleta Honda CG Titan pela via, no sentido centro-bairro, quando, por volta das 16h10, durante uma tentativa de ultrapassagem a um caminhão, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e caiu.

Na sequência, a roda do veículo acabou passando sobre a cabeça da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a jovem, mas ela teve a morte constatada logo depois na Santa Casa. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.