Bauru Basket inicia duelo com o Paulistano pelas oitavas de final

Quinto colocado na fase de classificação, o Dragão enfrenta o 13º da tabela. De acordo com Paulo Jaú, técnico da equipe bauruense, as posições na tabela não refletem nenhum tipo de favoritismo. "Pelo segundo ano seguido, chegamos na parte de cima da tabela, contrariando as expectativas. Isso mostra que estamos de parabéns. Mas, a atual edição do NBB vem sendo marcada pelo equilíbrio. Vimos briga por posições até os últimos segundos da última rodada. Então não podemos nos apegar a isso. Creio que essa competitividade vai permanecer agora durante os playoffs. Precisamos entrar ligados nessa nova fase do campeonato", destacou o treinador.

Nesta terça-feira (22), às 20h15, o Bauru Basket inicia sua caminhada nos playoffs do NBB Caixa 2024/2025. O adversário nas oitavas de final será o Paulistano, em uma série melhor de cinco. O jogo 1 será realizado no ginásio Antônio Prado Jr, na capital paulista, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e do Basquet Pass (plataforma de streaming).

Depois do jogo 1, a série vem para a Cidade Sem Limites para os jogos 2 e 3. Ambos acontecerão no ginásio Panela de Pressão, na sexta-feira (25), às 19h30, e no domingo (27), às 18h. Se necessário, o confronto volta à capital no dia 30 para o jogo 4. Em caso de empate, a partida decisiva será em Bauru, no dia 3 de maio.

O duelo entre Bauru Basket e Paulistano reedita a final da temporada 2016/2017, quando o Dragão virou uma desvantagem de 2 x 0 e conquistou seu primeiro e único título nacional. Curiosamente, o técnico daquela conquista era Demétrius Ferracciú, hoje no comando do Paulistano.

As equipes também se enfrentaram na semifinal da temporada seguinte, novamente decidida em cinco jogos, desta vez com vitória do time dos Jardins. Ambos os clubes, além de Franca, Flamengo, Minas e Pinheiros, fazem parte do grupo que disputou todas as edições do NBB Caixa.