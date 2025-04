Sesi Vôlei Bauru enfrenta Dentil Praia Clube por vaga na final

No Jogo 1, o time de Bauru conquistou a vitória fora de casa em 3 sets a 1, de virada, após uma grande demonstração coletiva da equipe, que teve cinco jogadoras com mais de 10 pontos. Com o triunfo em Uberlândia, o Sesi Vôlei Bauru avançará para a decisão da liga nacional em caso de vitória no Jogo 2, este em Bauru. O time bauruense busca a primeira final de Superliga de sua história, desde a parceria formada com o Sesi-SP em 2018/19. Antes disso, o projeto de vôlei feminino do Sesi-SP alcançou a final da liga na temporada 2013/14, contra o Unilever/Rio de Janeiro.

No Jogo 1 da semifinal entre Sesi Vôlei Bauru e Dentil Praia Clube, o destaque ficou pela distribuição de pontos da equipe bauruense. Cinco jogadoras somaram mais de 10 pontos, com Bruna Moraes sendo a maior pontuadora da partida tendo 21, sua melhor marca da temporada na liga nacional.

Nos números gerais da temporada na Superliga, Roslandy Acosta lidera o Sesi Vôlei Bauru em pontos totais, com 279, seguida por outras três atletas que já passaram dos 200 pontos: Bruna Moraes (273), Kasiely (228) e Mayhara (225).

Nos bloqueios, Mayany comandou o time bauruense no Jogo 1, tendo seis pontos no fundamento e chegando aos 80 na temporada, a quarta melhor marca da Superliga. Dani Lins segue como melhor sacadora da equipe de Bauru, com 17 aces. Já em eficiência de passe, a liderança vem com Kasiely e Léia. As duas jogadoras do Sesi Vôlei Bauru figuram no top 5 da estatística na liga, com a ponteira, Kasiely, sendo a 3ª e a líbero, Léia, 5ª.