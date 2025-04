Instituto Florir dá início ao Maio Laranja com Jantar Beneficente

Na próxima segunda-feira (28), às 20h, o Instituto Florir, que está prestes a completar um ano, fará um Jantar Beneficente no Buffet Márcia & Marô. O objetivo do evento é arrecadar recursos para a manutenção de seus atendimentos e ações sociais.

A cerimônia está com os convites à venda por R$ 60,00. A compra deve ser realizada via Pix CNPJ: 54.745.507/0001-01. Toda a renda será revertida para o fortalecimento e continuidade das atividades do Instituto.

Fundado em abril de 2024, o Florir nasceu com a missão de prevenir e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Em seu primeiro ano de funcionamento, a entidade já realizou ações de orientação, mesmo enfrentando os desafios naturais de uma organização em fase inicial.