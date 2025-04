A dica está dada

Esqueçam o velho ditado que diz, erroneamente, que "se conselho fosse bom, não se dava, se vendia". Com a idade vamos aprendendo muitas coisas que não devem ficar enraizadas em nós e sim compartilhadas com as demais pessoas. Alguns hábitos, comuns em pessoas idosas, podem afastar pessoas ou gerar comentários, alguns bem desagradáveis a nosso respeito. Procuro abaixo citar alguns que percebi sozinho ou algo a respeito e acabei utilizando no meu cotidiano. O primeiro deles diz respeito aos cuidados com aparência. Ao perceber que está ficando desleixado, cabelos desregrados, barba para fazer, sobrancelhas com pelos enormes e pelos saindo pelas narinas, faça o possível para mudar essa situação, são perceptíveis pelas pessoas, mas que ninguém tem coragem de te falar, medidas simples resolvem esse problema.

Outra coisa é a mania de falar alto demais, esse péssimo hábito afasta pessoas e gera comentários maldosos. Com o passar dos anos nossa audição diminui e falar mais alto é natural, lembre-se: quem tem problemas no ouvido é você e não quem está à sua frente. Outra coisa é sempre interromper conversas. É complicado e muito comum em pessoas idosas, a "preferencial" nem sempre é sua só por ser idoso. Ninguém gosta de ser interrompido quando está falando, procure ouvir mais, falar menos e aguardar o tempo certo para expor suas opiniões, sua experiência é importante, mas tem hora para ser exteriorizada. Mais uma mania que pode facilmente ser modificada é usar roupas antiquadas, que não caem bem. A Idade chega para todos, mas não é motivo para se vestir como um ancião ou usar roupas que serviam quando era obeso ou magro e ficaram no guarda-roupas. Tem muita gente necessitada, doar roupas inservíveis é um ato de caridade. Não falo para alguém na "terceira idade" virar um "psicodélico" da noite para o dia, hoje empresas comercializam vestimentas práticas e bonitas para qualquer faixa etária. Querem coisa pior do que estar ao lado de quem só vive para reclamar ou criticar? Ninguém merece ou gosta de conviver com um "resmungão" que reclama ou critica tudo, cada coisa tem seu tempo e criticas devem ser feitas quando forem pertinentes ou solicitadas, péssimo hábito que prejudica relacionamentos e afasta pessoas. Mau hálito ou oder corporal: aí já é uma questão de higiene, com o decorrer do tempo nosso olfato enfraquece e não percebemos certos odores que exalam do nosso corpo.

As soluções são simples e viáveis: não usar a mesma roupa antes de lavá-las, tomar banhos constantemente, escovar os dentes ou próteses e usar desodorante ajudam você a não ser rotulado de "fedido". Não é preciso virar uma "árvore ambulante de alfazema", mas cheirar bem é muito legal e saudável. Bem, a dica está dada, a velhice é uma etapa do desenvolvimento humano e não uma escolha, mas escolher bem a maneira de envelhecer é opção e sabedoria de cada um.