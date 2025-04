Indicadores de desempenho e a gestão pública - o IEG-M Paulista

Não à toa, os resultados do IEG-M 2024 indicam que 53% dos municípios se encontram em baixo nível de adequação - faixa C, isto é, mais da metade deles se encontram na pior classificação. Considerando também a faixa C , em fase de adequação, esse número alcança 88% do total de municípios, ao passo que não há município que tenha alcançado a faixa A, resta patente o quanto temos de desafios e oportunidades para melhorar.

Caso o gestor tenha a sensibilidade de utilizar este conjunto de dados e informações, terá a oportunidade de ganhar eficiência em seus processos, atingir expressivos resultados e gerar impacto positivo aos usuários dos serviços públicos, produzindo transformações favoráveis na vida das pessoas.

Eis aí a denominada efetividade das políticas públicas, devidamente medida e diagnosticada pelo IEG-M, ferramenta confiável e assertiva, que, se devidamente aproveitada, contribuirá para qualificar e desenvolver a gestão.