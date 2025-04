Homem é preso após agredir PM e cometer injúria racial contra GCM

Botucatu - Um professor de 39 anos foi preso em flagrante, no início da manhã deste domingo (20), na Vila Assumpção, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após tentar invadir um condomínio, agredir um PM, causar tumulto em um supermercado xingando clientes e urinando no chão e cometer injúria racial contra um guarda civil municipal (GCM), chamando-o de "macaco".

De acordo com boletim de ocorrência (BO), durante a madrugada, o docente tentou invadir um condomínio e agrediu com soco no rosto um policial militar acionado para atender a ocorrência. Já pela manhã, entrou em um supermercado, passou a xingar os clientes e urinou em uma área comum.

Quando a GCM foi acionada, inicialmente recusou-se a fornecer seus dados. Segundo a equipe, ele estava bastante alterado e aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica ou drogas, fato confirmado por ele. Em determinado momento, segundo o BO, o professor começou a ofender os guardas.