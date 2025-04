Mulher acusa filho de furtar seu celular e dinheiro em Bauru

Uma mulher procurou a Polícia Civil de Bauru para prestar queixa contra seu filho, de 30 anos, por furtar seu celular e retirar dinheiro de sua conta bancária. De acordo com a mãe, o homem começou a usar o aparelho como se fosse seu em 8 de abril deste ano e, após ela perceber a movimentação financeira de sua renda, decidiu denunciá-lo à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na última sexta-feira (18).

No boletim de ocorrência, consta que a mãe identificou três saques não autorizados no valor total de R$ 60,00, além do sumiço de outros R$ 500,00 da conta bancária. Diante da descoberta, ela entrou em contato com o filho para pedir a devolução do celular e ele teria dito que trocou o equipamento por drogas em uma "biqueira" da cidade.

Na sequência, teria condicionado a entrega do aparelho ao pagamento de R$ 200,00. Exausta com a situação, a mulher decidiu processar criminalmente o próprio filho e solicitou medida protetiva de urgência contra ele. O homem responderá a inquérito policial por violência doméstica, apropriação indébita e furto.