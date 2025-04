Overhead Rock celebra 15 anos com show especial no Sesc

Na quarta-feira (23), a banda Overhead Rock sobe ao palco do Sesc Bauru para comemorar seus 15 anos de estrada. Marcado para as 20h, o show gratuito promete energia contagiante e sonoridade que mistura o peso do rock com letras autorais afiadas.

Formada em Bauru (SP), pelos integrantes André Moreno (vocalista e guitarra), Bruno Biondo (guitarrista), Jean Ricardo (bateria) e Ivo Ferreira (baixista), a Overhead construiu ao longo de sua trajetória um sólido caminho no cenário do rock independente, com shows em diversas cidades, participações em festivais e uma base fiel de fãs. Com influências que passeiam pelo hard rock, grunge e stoner, a banda se destaca pela autenticidade de seu som e pela força de suas apresentações ao vivo.

O show será uma verdadeira viagem pela história da banda, trazendo sucessos que marcaram sua carreira, músicas do álbum mais recente e surpresas preparadas especialmente para essa data comemorativa. Para quem acompanha a banda desde os primeiros riffs ou para quem busca conhecer o que de melhor o rock autoral brasileiro tem a oferecer, a noite promete ser inesquecível.