Motociclista de 21 anos morre após colisão em cruzamento em Bauru

Um motociclista de 21 anos morreu após envolver-se em um acidente na manhã deste sábado (19), no cruzamento entre a avenida Lúcio Luciano e a rua Rafael Pereira Martini, no Parque Bauru, em Bauru. A vítima, Gabriel Ramos da Silva, chegou a ser socorrida e encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro Central (PSC), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), ele transitava em uma Honda CG 160 Fan pela rua Rafael Pereira Martini, no sentido Centro-bairro, quando, por volta das 11h, houve a colisão com um Santana Quantum, conduzido por um homem de 78 anos.

Com o impacto, Gabriel foi lançado embaixo de um caminhão que estava regularmente parado na avenida, do lado oposto ao Santana, e que não teve participação na ocorrência. No BO, consta que o cruzamento possui movimento intenso, sendo ambas as vias de mão dupla, todas com conversão permitida.