Homem é esfaqueado após dançar com companheira de outro em Bauru

Um homem de 49 anos foi esfaqueado na noite desta sexta-feira (18) após dançar com a companheira de outro homem, ainda não identificado pelas autoridades, no bairro Parque das Nações, em Bauru. Ele foi socorrido com múltiplos ferimentos, mas não corre risco de morte.

Segundo boletim de ocorrência, policiais encontraram a vítima caída no chão e com a cabeça apoiada no colo da esposa. Ambos estavam embriagados e inicialmente se recusaram a prestar informações sobre o ocorrido.

Posteriormente, porém, a esposa do homem contou à Polícia Militar que o casal havia levado a filha até a rua de asfalto para pegar um carro por aplicativo e encontrou uma conhecida, identificada como “Marrom”, com quem o marido havia dançado em via pública. Neste momento, disse a mulher, “Marrom” deu um tapa na cara do rapaz, que revidou.