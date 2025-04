Homem é preso ao ser pego enforcando mulher já desmaiada em Bauru

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar matar sua companheira no bairro Vargem Limpa, em Bauru, na madrugada deste sábado (19). A vítima, de 24 anos, foi encontrada desmaiada, com sinais de esganadura, no quarto da residência.

Segundo boletim de ocorrência, policiais foram acionados a um caso de violência doméstica. Entraram em silêncio na área do imóvel, que não tinha muro ou portão, e foram recebidos pelo filho de cinco anos do criminoso. A criança, segundo o registro, ficou muda quando a PM perguntou “onde está mamãe?” e passou a tremer quando os policiais questionaram sobre o paradeiro do pai.

Em seguida, os agentes ouviram gritos com declarações como “vou te matar” e decidiram entrar no interior da casa, onde havia sangue espalhado pelo chão. O autor foi flagrado pela Polícia no quarto, com as duas mãos sobre o pescoço da vítima, àquela altura já desacordada e com dificuldades para respirar.