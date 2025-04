Inscrições abertas para 4º Corrida do Trabalhador em Pederneiras

A Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, anuncia a abertura das inscrições para a 4.ª edição da Corrida e Caminhada do Trabalhador. O evento conta com a organização da DM Eventos Esportivos e o apoio do Sicredi e do Sindicato dos Metalúrgicos. O evento esportivo acontecerá no dia 11 de maio e contará com percursos de 5 km e 10 km no Parque Ecológico Vale do Sol "Prefeito Giácomo Metódio Bertolini".

Todos os atletas da corrida largarão da Avenida Bernardino Flora Furlan, em frente ao Parque Ecológico, às 7h30, e percorrerão cinco ou dez quilômetros, dentro da cidade.

Durante a prática esportiva, a prefeitura disponibilizará pontos de hidratação com água. Haverá também frutas no ponto de concentração.