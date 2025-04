Entrelinhas

Na terça

A Câmara de Bauru volta a se reunir em sessão marcada excepcionalmente para a próxima terça-feira (22) em razão do feriado de Tiradentes, celebrado na segunda (21). Na pauta, o polêmico projeto do governo municipal que quer flexibilizar o convênio com a Emdurb para gerenciamento de trânsito - texto contestado até pela Procuradoria da prefeitura, como mostrou o JC na sexta-feira (19).

