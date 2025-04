‘Lazer Perto de Você’ neste sábado será na Quinta da Bela Olinda

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realiza neste sábado (19) mais uma edição do Programa ‘Lazer Perto de Você’, na Quinta da Bela Olinda. O evento ocorree das 14h às 17h, no Lar Escola Rafael Maurício. O objetivo do programa é oferecer entretenimento saudável para as crianças, promovendo atividades que estimulam o exercício físico e combatem o sedentarismo.

Serão disponibilizados brinquedos infláveis para as crianças, com a supervisão de servidores da prefeitura e voluntários. Os moradores que desejarem receber o programa em suas regiões podem fazer a solicitação através do site da Prefeitura de Bauru ou pessoalmente na Semel, na rua Raposo Tavares, 8-38. Para mais informações, o telefone de contato é o (14) 3218-6125, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

SERVIÇO