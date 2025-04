Mulher ganha R$ 50 do tio, não avisa marido e é agredida em Bauru

Uma mulher de 33 anos procurou a Polícia Civil nesta quinta-feira (17) para registrar boletim de ocorrência contra seu companheiro, relatando ter sido agredida com um cabo de ferro após ele descobrir que ela havia ganhado R$ 50,00 de um tio. O agressor, de 36 anos, já teria dito, em outras ocasiões, “não saber o que tem na cabeça por ainda não ter matado a vítima”, além de sempre lhe direcionar xingamentos.

Acompanhada de sua mãe, a mulher relatou que, no fim da tarde de quinta-feira, chegou em casa, no Jardim Tangarás, e foi questionada por seu companheiro sobre um dinheiro que havia ganhado e não contou a ele. Ao revelar a origem dos R$ 50,00, o homem afirmou já ter conversado com o tio dela e, então, passou a ameaçar a vítima com um pedaço de pau.

Na sequência, quando a mulher estava sentada na cama do casal, a teria golpeado pelas costas com um varão de cortina feito de ferro. Segundo a vítima, as ameaças continuaram e ela decidiu sair do imóvel. Ao encontrar sua mãe, criou coragem para denunciá-lo à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).