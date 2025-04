Homem pula do 3.º andar durante incêndio em apartamento em Bauru

Um homem pulou do terceiro andar de um apartamento consumido por um incêndio na manhã desta sexta-feira (18), em Bauru. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC).

O caso foi registrado por volta de 6h30, em um condomínio residencial localizado no Jardim Terra Branca. Aos policiais militares, a esposa da vítima disse que estava trabalhando fora de casa no momento da ocorrência.

Houve dificuldade para entrar no imóvel para combater as chamas porque havia vários móveis atrás da porta de entrada. Como não conseguiu escapar do incêndio pela porta bloqueada, a vítima tentou sair por uma janela e chegou a ficar pendurada no lado externo, sustentada apenas pelas mãos no parapeito, conforme vizinhos registraram.