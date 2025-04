Bauru: após 40 multas, jovem acha placa perdida em outra moto

Um jovem de 19 anos que teve a placa de sua motocicleta extraviada em fevereiro do ano passado, em Bauru, e recebeu 40 multas de trânsito desde então, conseguiu recuperá-la, nesta quarta (16). Isso depois de a mãe dele perceber que as atuações eram registradas em um mesmo trajeto e seguir a 'rota'. Ela, por fim, deparou-se com a placa em outra moto. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o dono do veículo "dublê" foi preso em flagrante após admitir a adulteração.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), após o extravio da placa de sua Honda CG 160 Titan e registro de BO, o jovem recebeu nove multas indevidas. O veículo, então, foi transferido para seu pai que, a partir de março deste ano, levou outras 31 autuações, por excesso de velocidade. Todas estão sendo questionadas administrativamente. Nesta quarta, quando avistou a placa em uma CG 160 Start, a mãe do jovem seguiu o condutor até o Núcleo Geisel, onde um pintor de 33 anos admitiu aos policiais que, além de não possuir habilitação, havia feito a troca se esquivar de multas de trânsito. Ele foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.