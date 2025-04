Gera Bauru vai ofertar 2.400 vagas de emprego no dia 30 de abril

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), realizará a 7ª edição do 'Gera Bauru - Oportunidades e Carreiras', com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será dia 30 de abril, das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro, com o objetivo de gerar mais empregos próximo ao Dia do Trabalho, comemorado em 1 de maio.

São estimadas mais de 2.400 vagas de emprego, disponibilizadas por várias empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.

O 'Gera Bauru' permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções. As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.