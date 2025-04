53% dos bauruenses moram em vias sem bueiro e com calçadas ruins

Mais da metade dos moradores de Bauru vive em vias sem bueiro ou boca de lobo e com calçadas com algum tipo de obstáculo que prejudica a mobilidade da população. A informação consta no "Censo Demográfico 2022: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios", divulgado nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com histórico de alagamentos que já causaram transtornos, prejuízos econômicos, danos ao patrimônio público e privado e até mortes em diferentes pontos da cidade, Bauru abriga 195.280 pessoas em locais onde a estrutura viária não conta com bueiro ou boca de lobo, o correspondente a 53,39% dos residentes em áreas com características urbanas. Vale ressaltar que parte deste contingente está em bairros mais antigos, criados sob uma legislação que não exigia infraestrutura de drenagem.

Tanto é que, até 2010, 69,27% da população ainda não contava com este tipo de dispositivo nas ruas em que moravam. Porém, até agora, o investimento em drenagem em áreas consideradas críticas desafia o poder público que, ao longo das últimas décadas, não conseguiu tirar do papel uma obra considerada prioritária: as intervenções que previnam as inundações na avenida Nações Unidas.