Governo quer flexibilizar convênio e Procuradoria faz advertência

Segundo ela, o texto tem por objetivo dar mais elasticidade na gestão do convênio, especialmente em situações em que alguma atividade planejada no ano anterior não tenha sido executada. Nesses casos, o valor não utilizado poderia ser remanejado para outras ações dentro do próprio escopo do convênio, sem necessidade de nova tramitação legislativa.

"Só para deixar muito claro, a gente não está desvinculando o recurso. O que queremos é desvincular o plano de trabalho do projeto de lei, para que possamos fazer as modificações necessárias de acordo com a realidade da Emdurb", acrescentou a dirigente da empresa pública.

Ainda segundo Magrini, a mudança permitirá, por exemplo, a antecipação do pagamento do 13º salário apenas para os trabalhadores vinculados ao convênio de trânsito, como os agentes do GOT (Grupo de Operações de Trânsito).