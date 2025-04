Bauru: placa de carro oculta com luvas leva à prisão de procurado

Na tarde desta quinta-feira (17), um veículo que passou em alta velocidade por uma praça de pedágio na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru, com as placas ocultadas por luvas cirúrgicas, chamou atenção de policiais rodoviários que, após breve acompanhamento, abordaram o condutor, de 35 anos, e descobriram que ele era procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia. Ele foi preso e ficou à disposição da Justiça.

Por volta das 16h30, policiais rodoviários viram quando um Fiat Uno passou pela cabine de cobrança automática do pedágio em alta velocidade, mas não conseguiram visualizar as placas pelo fato de elas estarem tampadas parcialmente com luvas cirúrgicas.

A equipe passou a acompanhar o carro, que foi abordado no km 369. Quando os policiais consultaram o nome do condutor, descobriram que ele tinha mandado de prisão civil em aberto. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.