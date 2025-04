Pederneiras: Polícia Civil apreende peças de Gol furtado em Bauru

Pederneiras - Nesta quinta-feira (17), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) conseguiram localizar, em um desmanche clandestino no município, peças de um Gol que havia sido furtado em Bauru, e que estavam sendo comercializadas nas redes sociais. Um homem foi preso e autuado em flagrante por receptação.

As investigações tiveram início quando o proprietário do carro, morador de Bauru, viu uma postagem em uma rede social anunciando a venda de peças de seu veículo. "A análise das postagens permitiu identificar que as imagens correspondiam ao veículo subtraído, um VW Gol de cor verde, bem como os locais onde as fotografias foram realizadas", explica a Polícia Civil, em nota.

Durante as diligências, em um dos endereços das fotos, em Pederneiras, os policiais civis localizaram uma espécie de desmanche clandestino. As peças do Gol furtado foram avistadas no interior do imóvel, pela via pública. De acordo com a polícia, o morador admitiu ter adquirido de um homem o automóvel completo, que foi desmontado posteriormente por ele, pelo valor de R$ 900,00.