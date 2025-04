Criança de 3 anos é achada ao lado do corpo do avô morto há dias

Lençóis Paulista - Uma criança de três anos foi encontrada por vizinhos sozinha, ao lado do corpo do avô, que já estava morto há pelo menos três dias, em uma casa no Núcleo Habitacional João Zillo, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Ela foi acolhida pelo Conselho Tutelar. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita e está sob investigação.

O fato ocorreu nesta terça-feira (15). De acordo com o boletim de ocorrência (BO), por volta das 11h50, a Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer a um imóvel na rua Francisco Marins. Quando os policiais chegaram, a criança estava sendo amparada por vizinhos.

Os populares relataram que estariam sentindo um forte odor vindo da residência e que, quando bateram no portão, a criança saiu sozinha. No interior do imóvel, pela porta da sala, a equipe avistou o corpo do avô dela, de 62 anos, já em adiantado estado de decomposição.