Cláudio Massad é campeão da etapa de São Paulo da Copa Brasil

“Será um mês de jogos duros, mas estou confiante em trazer bons resultados, medalhando em todas as competições”, finalizou Cláudio Massad.

Atualmente, Cláudio é o 14º colocado no ranking mundial paralímpico de simples e o 7º no ranking de duplas, sendo o melhor brasileiro na Classe 10.

Cláudio Massad conta com apoio do Bolsa Atleta, Time São Paulo, Multidrive, 360TT, HANDDRY, Zero 8, Academia Saúde & Cia e Acqua Physio Institute.