Há 12 anos, Norusca fazia última participação no cenário nacional

Há 12 anos, com jogos de ida, no dia 3 de abril, e de volta, no dia 17, o Noroeste fazia sua última apresentação no cenário nacional, pela Copa do Brasil, quando enfrentou o Criciúma (SC) na primeira fase da competição. Na época, a vaga foi conquistada após o título da Copa Paulista de 2012. A partir dali, o Norusca passaria pela pior fase de sua história, caindo de divisões, da A2 para A3 e chegando depois à Série B do Paulista: a 4.ª e última divisão estadual.

Pouco mais de uma década depois, e no primeiro ano da gestão da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), em 2025, o Alvirrubro reescreve páginas de sucesso de sua história, com a manutenção na Série A1 do Paulistão e vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

JOGO DE IDA