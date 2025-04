Paróquia S.Paulo de Agudos celebra Semana Santa com fé e tradição

A Paróquia São Paulo Apóstolo de Agudos (13 quilômetros de Bauru) e suas capelas São Francisco, Santa Cecília e Nossa Senhora das Graças já estão vivendo intensamente a Semana Santa, o período mais importante do calendário litúrgico cristão. As celebrações começaram no Domingo de Ramos (13), marcando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e seguem ao longo da semana com momentos de espiritualidade, fé e reflexão.

Na segunda (14), os fiéis participaram da celebração de Nossa Senhora das Dores e, na terça (15), houve a Procissão do Encontro, com homens e mulheres saindo de capelas diferentes e se reunindo em um momento simbólico de fé e união. O ponto alto da Semana Santa é o início do Tríduo Pascal, que reúne os três dias mais sagrados da fé cristã: Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo.

Na Quinta-feira Santa (17), a Igreja recorda a última ceia de Jesus com seus discípulos, quando instituiu o mandamento do amor e o sacramento da Eucaristia. As missas serão realizadas às 19h30, na Matriz e na Capela São Francisco. Após as missas, os fiéis são convidados à Adoração ao Santíssimo Sacramento, em um momento de vigília e contemplação, até a meia noite.