Sesi Bauru encara Praia Clube nesta quinta em jogo decisivo

Por ter melhor campanha na fase classificatória, o Sesi Bauru decidirá o Jogo 3 em casa. O campeão nacional foi quarto colocado com 45 pontos, contra os 41 do time de Uberlândia, que acabou na quinta colocação.

O duelo entre Sesi Bauru e Praia Clube segue com muito equilíbrio na temporada. A partida em Uberlândia, vencida pelo time da casa por 3 sets a 0, foi a quarta na Superliga, com duas vitórias para cada lado. O único encontro fora da liga nacional foi pela Copa Brasil, em partida vencida pelo time de Bauru em 3 a 0.

Sesi Bauru e Praia Clube terão mais um jogo na luta pela vaga nas semifinais da Superliga 2024/2025. Para desempatar a série, o time de Bauru enfrenta a equipe mineira nesta quinta-feira (17), a partir das 18h, na Arena Paulo Skaf. A partida será o Jogo 3 das quartas de final, com entrada totalmente gratuita via Meu Sesi.

A entrada para a partida decisiva das quartas de final é totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A reserva já pode ser efetuada, pelo QR Code (veja nesta página).

O vencedor do confronto enfrentará o Sada Cruzeiro na semifinal da Superliga. Na outra chave, Itambé Minas e Suzano Vôlei se enfrentam no Jogo 3 de uma das quartas de final, enquanto Vôlei Renata e Joinville Vôlei decidem a outra vaga na semifinal, também no Jogo 3.

No jogo em Uberlândia, Darlan adicionou mais 17 pontos para sua marca e segue liderando a Superliga em pontos totais, com 559. O oposto também chegou em 59 aces e continua no topo da estatística na liga. Enquanto isso, Thiery é o líder do Sesi Bauru em pontos de bloqueio, com 37.