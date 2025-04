Prefeitura de Bauru encerra consulta sobre Lote 1 do transporte

A Prefeitura de Bauru encerra a consulta pública da concessão do Lote 1 do transporte coletivo nesta quinta-feira (17). A consulta pública está disponível desde o dia 17 de março no site https://www2.bauru.sp.gov.br/concessaotransporte/. Os comentários e sugestões deverão ser enviados no e-mail consultapublicatransporte@bauru.sp.gov.br, usando o formulário que está no site, até quinta-feira.

A autorização para delegar o serviço do transporte coletivo foi definida pela Lei Municipal 4.035/1996, e o Decreto Municipal 7.657/1996 institui o Regulamento do Serviço Essencial de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Bauru, com processo de concessão para a exploração e prestação do serviço de transporte coletivo.

Além da consulta, foi realizada uma audiência pública, no dia 2 de abril, que está no canal https://youtube.com/live/TltfK_s-ZU4?feature=share