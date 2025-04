Sedecon e Federal oferecem curso sobre currículo e entrevista

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), está com inscrições abertas para o minicurso 'Elaboração de currículo e entrevista de emprego', em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) de Bauru.

O minicurso acontecerá na Sedecon, no dia 28 de abril, segunda-feira, em dois horários, sendo o primeiro das 9h às 12h, e o outro das 13h às 16h. Durante as atividades, os participantes receberão dicas de como elaborar o currículo mais adequado para a vaga que almeja e como se preparar para uma entrevista de emprego.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas de forma presencial na Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55, ou no telefone (14) 3227-7819, com atendimento das 8h às 17h de segunda a sexta.