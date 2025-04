Venho escrevendo há décadas sobre lermos para nossas crianças desde a mais tenra infância. A criança deve conviver com livros desde que tem apenas meses de vida. Os pequenos que veem livros nas mãos da família, por toda a casa, que têm os seus próprios livros desde os primeiros meses, sejam eles de plástico ou de tecido, aqueles que ouvem as pessoas lendo esses livros para eles, certamente vão gostar de ler. Vão ter curiosidade de saber o que contém aqueles objetos coloridos, cheios de letras, que contam histórias de fantasia e de aventura, vão ter pressa de aprender a ler para eles próprios conseguirem decifrar aqueles códigos. Então incentivo sempre a leitura de livros para nossas crianças, assim como dar de presente livros para elas. Acabo de ver uma reportagem sobre um projeto escolar chamado Leia para mim. As escolas chamam pessoas para virem ler para os pequenos estudantes, como escritores e contadores de histórias e eles vêm e encantam as crianças com seus livros, sua vozes às vezes misteriosas que se metamorfoseiam para entrar nos personagens e tornar a fantasia quase real. Fiquei fascinado, pois lembrei que ainda na semana passada meu genro foi à escolinha de meu neto de cinco anos, em Lisboa, para contar algumas histórias para todos os aluninhos. Eles adoraram e teve até abraço coletivo. Não é bom saber que, apesar de tudo, há quem esteja tentando incutir o gosto pela leitura nos leitores em formação? E lembrei também que eu e vovó - mais a vovó do que o vovô - lemos livros infantis e gibis da turma da Mônica para Rio, nosso neto, via WhatsApp, direto daqui da Santa e bela Catarina para Lisboa. A gente vai mostrando as ilustrações do livro ou os quadrinhos enquanto lê, e ele vai ouvindo e vendo lá em Portugal. Tecnologia é uma coisa muito boa quando funciona bem e facilita a comunicação e aproximação, mesmo que estejamos tão longe uns dos outros geograficamente, quanto dos dois lados do oceano.

Desde que Rio nasceu, morávamos meio ano em Lisboa e meio ano aqui no Brasil, então acostumamos a ler para ele, os avós e a mãe dele. Este ano ainda não fomos para lá porque me acidentei e quebrei um pé e uma perna, mas logo voltaremos. Ver uma criança crescer gostando de livros é uma coisa fabulosa. E agora são duas crianças, pois ano passado chegou Ian. E já é na hora de começar com ele. Então, vamos ler para nossas crianças, mesmo que algumas delas tenham só um aninho de idade. Ou menos.