Após 40 multas, jovem acha placa perdida em outra moto em Bauru

Um jovem de 19 anos que teve a placa de sua motocicleta extraviada em fevereiro do ano passado, em Bauru, e recebeu 40 multas de trânsito desde então, conseguiu recuperá-la, na tarde desta quarta-feira (16), depois que sua mãe decidiu seguir a rota onde as autuações ocorriam e deparou-se com a placa em outra moto. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o dono do veículo "dublê" foi preso em flagrante após admitir a adulteração.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), após o extravio da placa de sua Honda CG 160 Titan e registro de BO, o jovem recebeu nove multas indevidas. O veículo, então, foi transferido para seu pai que, a partir de março deste ano, levou outras 31 autuações, por excesso de velocidade. Todas estão sendo questionadas administrativamente.

Após notar que o veículo que estava usando indevidamente a placa da moto do seu filho fazia sempre a mesma rota, a mãe dele decidiu percorrer o trajeto nos horários em que as infrações ocorriam e, nesta quarta, por volta das 13h10, avistou a placa em outra moto, uma CG 160 Start, e seguiu o condutor até uma obra no Núcleo Geisel.