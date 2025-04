PMs agem rápido e evitam queda de mulher de viaduto em Bauru

No início da noite desta quarta-feira (16), a atuação rápida e corajosa de policiais militares do 4.° Batalhão de Caçadores conseguiu evitar a queda de uma mulher de um viaduto no final da avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, sobre a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 19h. Acionados para atender ocorrência envolvendo uma mulher que tentava pular do viaduto, os policiais agiram com precisão e conseguiram impedir o ato no exato momento em que ela se preparava para saltar.

"A cena, marcada por tensão e desespero, foi transformada em um ato de esperança graças à atuação rápida e eficaz da equipe. Demonstrando preparo emocional e técnico, os policiais não apenas impediram que a mulher saltasse, mas também ofereceram acolhimento necessário para que ela se sentisse amparada naquele momento de profunda vulnerabilidade", cita a PM, em nota.