Scorpions e Judas Priest no Monsters of Rock

A semana entre os dias 18 e 24 de abril, desta sexta-feira até a próxima a quinta-feira, conta com 10 shows e dois festivais de destaque na agenda da capital paulista. Em sua oitava edição, Monsters of Rock celebra 30 anos de história com Scorpions, Judas Priest e Savatage no lineup. Na oitava edição, a programação traz outros nomes internacionais de peso como Europe e Opeth, Queensrÿche e o finlandês Stratovarius. Será no Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sábado às 11h45. Ingressos partir de R$ 480 (inteira), em Eventim. Confira outras opções.

Andrés Calamaro

Nome importante do rock argentino, o cantor volta ao Brasil com a turnê "Agenda 1999 Tour". O show celebra 25 anos do clássico álbum "Honestidad Brutal" (1999). O setlist deve contar com sucessos do disco como "Flaca", "Alta Suciedade" e "Los Chicos". Cine Joia - praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, região central. Sáb. (19), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 200 em Cine Joia

Assucena

Ex-integrante do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, a artista interpreta "Lusco-Fusco" (2023), seu primeiro álbum de estúdio na carreira solo. O show passa por gêneros como samba, rock, blues, baião, arrocha e pop. Bona Casa de Música - r. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré, região oeste. Qua. (23), às 20h. Ingr.: R$ 140 (inteira) em Eventim

Kaleo