BTC promove festival de tênis com crianças de 2 projetos sociais

O Bauru Tênis Clube sediou, no último sábado (12), um festival de tênis envolvendo crianças dos projetos Tênis do Futuro e Integração de Tênis (PIT), ambos desenvolvidos na sede do BTC. O festival também contou com a participação de jovens convidados de outras cidades.

Foram vencedores os jogadores Ronaldy Vaz (14 anos), Arthur Aranha (12 anos), Davi Rocha Silva (12 anos), Guilherme Henrique Souza (14 anos), Enzo Martins (13 anos), João Colombo (12 anos), Manuella Lima (12 anos), Gustavo Leme (11 anos) e Henrique de Souza (9 anos). O festival contou com o apoio da empresa IKA Emborrachados. A diretoria do BTC destaca que esses projetos são mantidos exclusivamente por patrocínios da iniciativa privada. Apoiam o Projeto Tênis do Futuro os seguintes parceiros: Abramides Gonçalves Advogados, Lecom, VCI Brasil, Unimed Bauru, Getmed Hospitalar, Safrasul e Caetano Empreendimentos. Já o PIT conta com o apoio da Aiello, Ecovita Construtora, VCI Brasil, Lecom e Mezzani Alimentos, além do Projeto Crescer, ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac). O Jornal da Cidade e o JCNET são apoiadores de mídia. O BTC está localizado na avenida José Vicente Aiello, 5-176. Mais informações pelo (14) 3235-0500.