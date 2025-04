Direitos dos autistas será tema de palestra no dia 17 de maio

A deputada estadual Andréa Werner (PSB) estará em Bauru na 21ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no dia 17 de maio, às 10h, para uma ação do Abril Azul, campanha que promove visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela será uma das palestrantes do evento "Inclusão escolar e direito dos autistas" idealizado pelo grupo Família TEA.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas a partir do QR Code (ao lado) disponível nesta página. O encontro tem apoio do movimento Todos pelo Autismo é presencial e aberto à comunidade e às famílias atípicas. Além da deputada, Vanessa Ziotti, mãe de trigêmeos autistas e advogada especialista em direito educacional e direito da pessoa com deficiência, também estará presente.