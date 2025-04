Auditores Fiscais doam mais de R$ 60 mil para projetos sociais

O Fundafresp, Fundo de Assistência Social da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, vai doar R$ 60,2 mil para entidades sociais de Bauru.

Quatro entidades serão beneficiadas pela doação, que será formalizada em evento que acontece nesta quarta-feira (16/04), às 9h30, no Centro da Indústria do Estado de São Paulo (Ciesp), com a presença de Rodrigo Spada, presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Afresp).

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Taquarituba receberá R$ 25 mil para a aquisição de equipamentos diversos para salas de aula. Já a Apae de Bariri será contemplada com R$ 12.700,00 para a aquisição de equipamentos para o refeitório.