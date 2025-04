Atendimento do Poupatempo sofre queda na qualidade, diz vereador

Pioneira no modelo de agilização de setores da gestão pública que atendem ao público pelo chamado Poupatempo, lançado em 2006, Bauru se tornou referência no Estado de São Paulo e levou o molde para outros municípios, justamente em razão da melhoria na qualidade do serviço. Em 2025, porém, a eficiência e velocidade do atendimento caíram e o trabalho se tornou alvo de críticas dos munícipes, segundo denunciou o vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) em sessão da Câmara Municipal no início de abril. Além das reclamações, o local foi alvo de denúncia do Sindicato Servidores Públicos Municipais Bauru Região (Sinserm) por oferecer condições de trabalho insalubres.

Ezequiel Paulino, 64 anos, é usuário do Poupatempo, mas alega que tem evitado ao máximo usar os serviços da unidade. Isso porque o local passou a levar muito tempo para solucionar problemas simples nos últimos três anos, afirma. Na última ocasião, por exemplo, ele aguardou por horas para resolver uma questão relacionada ao IPTU.

A reportagem visitou o Poupatempo no dia 11 de abril e conversou com um munícipe que compartilhava do mesmo problema. O idoso, que preferiu não se identificar, informou que aguardava havia mais de uma hora para emitir um documento também sobre o IPTU.