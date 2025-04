Que atire o primeiro mouse aquele que nunca pecou na Internet...

Enquanto isso, eu mesmo alimentava perfis e compartilhava conteúdo. Alertava empresas sobre riscos que, silenciosamente, eu mesmo corria. Vivia uma contradição evidente, alimentada por leituras como Jaron Lanier, Shoshana Zuboff e Luciano Floridi com seu conceito de "onlife" — essa impossibilidade moderna de separar o online do offline.

A pandemia foi o estopim. Tudo era "LIVE". A demanda por palestras virtuais era diária. Até o dia em que, no meio de uma briga entre plateia e organização durante uma transmissão, me perguntei: "O que estou fazendo aqui?".

Então, "do nada", há quase três anos, fiz o impensável: dei logout de tudo. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Não foi uma decisão após grandes reflexões — foi visceral. Vi que aquilo me fazia mal, e ponto. Foram embora as crises de ansiedade — e os remédios que as acompanhavam.