Bauru: acusado de atirar 4 vezes em homem pega 11 anos de prisão

O Tribunal do Júri condenou na semana passada a 11 anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, acusado de efetuar quatro disparos contra um homem, um deles pelas costas, na rua Eduardo Ruiz, no Parque Roosevelt, em Bauru, na noite de 12 de janeiro de 2023. A vítima sofreu graves lesões, passou por três cirurgias e chegou a ficar internada durante 12 dias. Cabe recurso, mas o réu, que está preso, não poderá apelar em liberdade.

Segundo os autos, R.C.B.S. teria agido juntamente com outra pessoa não identificada. Ele foi pronunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificada, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu foi o autor do crime, bem como as qualificadoras.

Na dosimetria da pena, a Justiça levou em conta o fato de o acusado possuir antecedentes criminais, além das consequências do crime. "A vítima, pessoa trabalhadora e moradora da região, sofreu múltiplas lesões em decorrência dos disparos de arma de fogo, com fratura do fêmur esquerdo inclusive, e foi submetida a três cirurgias", cita nos autos.