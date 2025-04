Noroeste já conhece seus adversários do Grupo 1 da Copa Paulista

No mata-mata, as equipes se enfrentarão em turno e returno. O vencedor no placar agregado avança à próxima fase, com empates sendo decididos nos pênaltis. O grande vencedor será conhecido no dia 12 de outubro.

A competição contará com 23 clubes participantes. Na primeira fase, as equipes formarão quatro grupos regionalizados, sendo um com cinco participantes e três com seis, e jogarão entre si em turno e returno. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam às oitavas de final.

O Esporte Clube Noroeste conheceu, nesta terça-feira (15), em conselho técnico realizado na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), os adversários e a fórmula de disputa da Copa Paulista Sicredi 2025, que começa em 15 de junho. O Norusca está no Grupo 1, com Linense, Grêmio Prudente, Monte Azul e Araçatuba. O Alvirrubro foi representado em São Paulo pelo seu coordenador de futebol, Deda.

Segundo a FPF, os jogos serão aos finais de semana, com as transmissões feitas pelo canal Paulistão, perfil oficial da entidade no Youtube, e também na TV Cultura. O VAR (árbitro de vídeo) passará a ser usado a partir das quartas de final. A Copa Paulista chancela duas vagas para o cenário nacional. O campeão escolhe se deseja disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro. O vice-campeão fica com a que restar.

O Norusca, classificado para a Série D de 2026, buscará uma vaga na Copa do Brasil. O time de Bauru é bicampeão da Copa Paulista, tendo levantado o troféu em 2005 e 2012. O novo treinador do Alvirrubro, Ivan Canela, já oficializado pelo Noroeste, será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (17), às 15h30, no Complexo Damião Garcia.

OS TIMES

Grupo 1: Noroeste, Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba.

Grupo 2: Botafogo, Inter de Limeira, Comercial, Francana, Itapirense e União São João.

Grupo 3: Guarani, XV de Piracicaba, São Bento, Primavera, Rio Branco e Paulista.

Grupo 4: Santo André, Taubaté, Oeste, São José, Portuguesa Santista e São Caetano.