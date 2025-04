Prefeitura prorroga o vencimento do IPTU à vista e da 1ª parcela

Pagamento parcelado (sem desconto)

1ª parcela – 22/04

2ª parcela – 15/05

3ª parcela – 16/06

4ª parcela – 15/07

5ª parcela – 15/08

6ª parcela – 15/09

7ª parcela – 15/10

8ª parcela – 17/11

9ª parcela – 15/12

Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato com o Plantão Fiscal, no telefone (14) 3235-1000, ramal 2, no WhatsApp (14) 3223-1514, ou no e-mail plantaofiscal@bauru.sp.gov.br. O funcionamento é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.