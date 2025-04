Mulher leva socos e é sufocada com travesseiro em Bauru

Uma mulher de 32 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru para denunciar o namorado, de 49 anos, por tê-la agredido com socos e usado um travesseiro para sufocá-la, nesta segunda-feira (14), no Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima relatou estar neste relacionamento há quase um ano e que, durante a madrugada, o suspeito ficou agressivo devido ao consumo de álcool. Ela estava na casa dele, que é ciumento, quando a violência doméstica aconteceu.

Ainda de acordo com o BO, uma equipe da Polícia Militar foi até o local, após ser acionada. Na DDM, a mulher disse temer que o companheiro lhe cause algum mal, uma vez que já causou problemas recentes em seu local de trabalho. Também consta no documento que a vítima deseja processar criminalmente o suspeito. O caso será apurado pela Polícia Civil.