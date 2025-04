Mutirão contra dengue recolhe 180 t de inservíveis

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Bauru realizou no final da semana passada um mutirão de limpeza e recolhimento de materiais inservíveis na região do Núcleo Gasparini, para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.

Ao todo, entre a quinta-feira (10) e sexta-feira (11), foram recolhidas 180 toneladas de materiais, como móveis velhos, sofás, armários, colchões, guarda-roupas, televisores, fogões, restos de madeira e materiais recicláveis, e cerca de 80 pneus.

O serviço aconteceu no Núcleo Gasparini, Jardim Helena, Parque City e Colina Verde. A área foi escolhida devido ao maior índice de casos de dengue, mas é importante que a população de todo o município siga com os cuidados.