São Paulo deixa escapar vitória e frustra 50 mil torcedores: 2X2

O São Paulo empatou com o Alianza Lima por 2 a 2 na noite desta quinta-feira (10), no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Os gols foram marcados por Ferreirinha, duas vezes, para o São Paulo, enquanto Eryc Castillo e Quevedo anotaram os tentos dos visitantes.

A torcida do São Paulo preparou uma enorme festa para recepcionar a delegação no Morumbis. Foram mais de 500 metros de corredor de fogo com sinalizadores, tomando o cuidado de utilizaram os fogos fora do perímetro de 100 m do estádio para cumprir a exigência da Conmebol. No fim do jogo o torcedor ensaiou uma vaia após o empate.