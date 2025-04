Sebrae fará Dia de Campo com gincana cultural na Aldeia Ekeruá

Avaí - O Sebrae-SP promove no dia 17 de abril um Dia de Campo durante a 4.ª Gincana Cultural da Aldeia Ekeruá, na Terra Indígena de Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), em celebração do Dia dos Povos Indígenas. O evento contará com atividades das 8h às 17h. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia pelo link https://forms.office.com/r/9YdJHkj3PM. As vagas são limitadas.

A ação é voltada a produtores rurais e artesanais e profissionais do turismo rural. O evento terá início com café da manhã e a programação inclui apresentação cultural, feira de artesanato, contação de histórias, vivências com jogos e brincadeiras indígenas, palestras sobre etnoturismo e etnobotânica e oficinas para confecção do instrumento Maracá.

Haverá alimentação típica gratuita para os participantes e o Sebrae disponibilizará transporte para os inscritos previamente, com saída dos Assentamentos Maracy 1 e 2 em Agudos, Glebas 1 e 2 do Horto Aimorés em Bauru, Postos Alameda e Graal Sem Limites de Bauru, Sindicato Rural de Bauru, Sebrae Aqui de Piratininga e da Prefeitura de Avaí.