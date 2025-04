Suspeito de integrar esquema de fraude digital é preso em Iacanga

Iacanga - Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (10), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), suspeito de integrar esquema criminoso responsável por fraude de cerca de R$ 6 milhões contra uma fintech (empresa que introduz inovações nos mercados financeiros por meio do uso de tecnologias) sediada em Florianópolis. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE/DIC) Capital, de Santa Catarina, e o mandado de prisão foi cumprido por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru e da Delegacia de Iacanga.

As investigações iniciais obtiveram sucesso no bloqueio de aproximadamente US$ 40.000,00 em criptoativos pertencentes ao autor, na apreensão de veículo avaliado em cerca de R$ 120 mil e no bloqueio judicial de até R$ 4,5 milhões. Adicionalmente, aproximadamente R$ 1,5 milhão foram recuperados.

A segunda fase da operação concentra-se na identificação e responsabilização de outros possíveis coautores e dos chamados "conteiros", indivíduos que viabilizaram o recebimento dos valores desviados em suas contas bancárias, objetivando, assim, ocultar a origem ilícita dos mesmos.

Eles poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude praticado por meio eletrônico/informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem atingir até 21 anos de prisão, além de multa.