PM Rodoviária flagra R$ 500 mil em droga e bloqueadores de sinais

Santa Cruz do Rio Pardo - Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (10), drogas avaliadas em cerca de R$ 500 mil e bloqueadores de sinais de celular durante fiscalização realizada na altura do quilômetro 300 mais 930 metros da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru).

Os entorpecentes e equipamentos estavam em um Fiat Punto ocupado por dois homens que foi abordado por volta das 6h pelos policiais rodoviários. Durante a vistoria, a equipe localizou 55 tabletes da droga dry (maconha sintética), no total de 5,5 quilos, e dois bloqueadores de sinais escondidos dentro do painel do veículo. Os dois homens, que não tinham antecedentes, foram presos em flagrante.