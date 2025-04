Mulher amputada tem muleta quebrada e é agredida pelo ex em Bauru

Uma mulher amputada, de 53 anos, procurou a Polícia Civil de Bauru para denunciar que foi violentamente agredida por seu ex-companheiro, de 51 anos, com quem tem uma filha. As agressões teriam ocorrido quando ela permitiu que ele entrasse em sua casa, no início da madrugada desta quinta-feira (10), no Parque Vista Alegre, para visitar a filha e o neto.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima explicou que eles foram casados por 20 anos, mas estão divorciados há 10. Desde então, o convívio se limitava a contatos telefônicos relacionados à filha, sem registros anteriores de desentendimentos, disse ela. No entanto, após autorizar a entrada do ex-companheiro em sua residência, ele teria, sem motivo aparente, começado a agredi-la com um soco no rosto, pontapés e um chute nas costas, consta do BO.

A vítima, que não possui a perna direita, relatou ainda que o agressor quebrou sua muleta durante o ataque. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).