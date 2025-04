Bauru: mulher diz ter perdido emprego após importunação sexual

Uma mulher de 26 anos, que trabalhava como terceirizada na limpeza de uma farmácia em Bauru, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para denunciar um crime de importunação sexual. Na semana seguinte, ela perdeu o emprego, informou em seu depoimento registrado em boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o documento, a vítima limpava a loja na última sexta-feira (4), quando o funcionário que substituía o gerente-geral do estabelecimento teria tocado seu ombro de forma sexual, nas palavras da denunciante, e encostado suas partes íntimas nela. A mulher relata ainda que as câmeras de segurança flagraram o abuso.

Ainda segundo o BO, nesta segunda-feira (7), o mesmo encarregado pegou em seu braço e o apertou. A vítima afirma que, após os episódios, perdeu o contrato com a empresa para a qual prestava serviços. Na DDM, ela acrescentou que uma colega de trabalho passou por situação semelhante na mesma farmácia. O caso será investigado.